Непряева заявила, что ее накрыли паника и стыд после ошибки со сменой лыж

ТЕЗЕРО /Италия/, 22 февраля. /ТАСС/. Россиянку Дарью Непряеву охватили паника и чувство стыда после осознания ошибки при смене лыж в марафоне на Олимпийских играх. Об этом Непряева рассказала ТАСС.
Большую часть дистанции Непряева прошла не на своих лыжах. После преодоления отсечки 21,6 км россиянка по ошибке заехала в бокс Катарины Хенних Дотцлер и использовала ее лыжи. Немка финишировала 9-й, Непряева — 11-й.
«Меня паника охватила, когда я осознала на спуске, что лыжи не мои, — сказала Непряева. — Я узнала, что меня могут снять, и не знала, что мне делать. В голове не было понимания, что происходит. Мне очень стыдно».
Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.
Марафон стал последней гонкой в соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпиаде в Италии. Игры завершатся 22 февраля.