Взявшую чужие лыжи Непряеву дисквалифицировали после марафона

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте на 50 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Италии аннулировали, после того как она на пит-стопе случайно взяла чужую пару лыж при смене инвентаря.
Женский лыжный марафон прошел в воскресенье. Непряева финишировала 11-й, но затем в протоколе ее результат аннулировали. По ходу гонки россиянка заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, которая стала девятой.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.