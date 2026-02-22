Ричмонд
Взявшую чужие лыжи Непряеву дисквалифицировали после марафона

Результат взявшей чужие лыжи Непряевой аннулировали после марафона на Олимпиаде.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте на 50 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Италии аннулировали, после того как она на пит-стопе случайно взяла чужую пару лыж при смене инвентаря.

Женский лыжный марафон прошел в воскресенье. Непряева финишировала 11-й, но затем в протоколе ее результат аннулировали. По ходу гонки россиянка заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, которая стала девятой.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.