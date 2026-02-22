Взявшую чужие лыжи Непряеву дисквалифицировали после марафона

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте на 50 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Италии аннулировали, после того как она на пит-стопе случайно взяла чужую пару лыж при смене инвентаря.