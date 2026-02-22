«Мне очень стыдно»: Непряева объяснила ошибку с лыжами на Олимпиаде

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева объяснила ошибку с лыжами во время гонки на 50 км на Олимпийских играх тем, что она была уверена, что стартует под 12-м номером, как и ее соотечественник Савелий Коростелев в мужской гонке днем ранее.
Женский лыжный марафон прошел в воскресенье. Непряева финишировала 11-й, но затем в протоколе ее результат аннулировали. По ходу гонки россиянка, выступавшая под 14-м номером, заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, которая бежала под 12-м номером и стала в итоге девятой.
«Я не перепутала, я была уверена, что у меня 12-й номер. Почему-то я подумала о Савелии — у него был 12-й номер. Не знаю, что у меня было в голове, подумала, что и у меня 12-й. У меня не было сомнений. Были сомнения, что лыжи едут как-то не так, как я планировала. Я еду с длинного пологого спуска, опускаю голову и вижу, что это не мои лыжи. Меня просто паника охватила. Весь четвертый круг я не понимаю, что делать. Я не думаю о гонке, думаю о том, что меня, скорее всего, снимут. Я на каждом пункте питания спрашиваю, что мне делать. Мне кричат ехать дальше. Я еду. Когда уходили на пятый круг, мне сказали, что все нормально, поезжай до конца. Но в голове было полное непонимание», — сказала Непряева в эфире Okko.
По словам россиянки, Хеннинг-Доцлер не знала об ошибке и не держит зла.
«Я на финише поговорила с Катариной, говорю: “Я перепутала лыжи, надела твои”. Она: “Правда? Я даже не знала, все нормально, не переживай”. Мне очень стыдно», — добавила Непряева.