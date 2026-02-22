Ричмонд
Хенниг — о том, что Непряева надела ее лыжи: «Это повлияло, но она извинилась. Ничего страшного, такое случается»

Немецкая лыжница Катарина Хенниг прокомментировала ошибку россиянки Дарьи Непряевой, которая случайно надела ее лыжи на пит-стопе в ходе марафона на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх-2026.

Источник: Reuters

Хенниг заняла девятое место в марафоне. Непряева финишировала 11-й. После окончания гонки стало известно, что результат россиянки аннулировали из-за ошибки при смене лыж.

«Это было странно, конечно! Я только на финише поняла, что именно случилось. Хотя еще при смене лыж увидела, что это моя третья или четвертая пара из тех, которые я тестировала утром — то есть не самая быстрая. Я догадалась, что что-то видимо случилось.

Оказалось, на этих лыжах остался кусочек пластика. Мне понадобилось ненадолго остановиться, чтобы убрать его — немного отстала от девчонок, которые уходили вместе со мной. Много всякого случилось за эти 50 километров. Но я на девятом месте, рада этому. А в спорте всякое случается.

Конечно, все это сильно повлияло на мою гонку. Утром я тестировала четыре пары лыж, первые две подготовили к гонке. А в боксе на пит-стопе оказалась не быстрейшая пара.

Но Непряева извинилась передо мной на финише. Это был добрый жест. Ничего страшного, такие вещи правда иногда случаются», — слова Катарины.