Хенниг — о том, что Непряева надела ее лыжи: «Это повлияло, но она извинилась. Ничего страшного, такое случается»

«Это было странно, конечно! Я только на финише поняла, что именно случилось. Хотя еще при смене лыж увидела, что это моя третья или четвертая пара из тех, которые я тестировала утром — то есть не самая быстрая. Я догадалась, что что-то видимо случилось.



Оказалось, на этих лыжах остался кусочек пластика. Мне понадобилось ненадолго остановиться, чтобы убрать его — немного отстала от девчонок, которые уходили вместе со мной. Много всякого случилось за эти 50 километров. Но я на девятом месте, рада этому. А в спорте всякое случается.



Конечно, все это сильно повлияло на мою гонку. Утром я тестировала четыре пары лыж, первые две подготовили к гонке. А в боксе на пит-стопе оказалась не быстрейшая пара.



Но Непряева извинилась передо мной на финише. Это был добрый жест. Ничего страшного, такие вещи правда иногда случаются», — слова Катарины.