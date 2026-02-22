Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непряева пошутила об ошибке с лыжами на Олимпиаде

Россиянка Дарья Непряева выложила шуточный ролик в TikTok после ошибки с лыжами в марафоне на Олимпийских играх в Милане.

Видео, опубликованное 23-летней спортсменкой, сопровождается звуком «Воровская жизнь нелегкая».

Во время смены лыж в марафоне Непряева с 14-м стартовым номером перепутала боксы и взяла пару, принадлежавшую немке Катарине Хенниг. Россиянка финишировала 11-й, однако ее результат был аннулирован.

После гонки Непряева призналась, что ей стыдно за этот инцидент. Она извинилась перед Хенниг, а та, в свою очередь, заявила, что не держит зла на россиянку.

Марафон выиграла шведка Эбба Андерссон. Второй стала норвежка Хейди Венг, третьей — Надя Келин из Швейцарии.