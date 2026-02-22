Непряева пошутила об ошибке с лыжами на Олимпиаде

Видео, опубликованное 23-летней спортсменкой, сопровождается звуком «Воровская жизнь нелегкая».
Во время смены лыж в марафоне Непряева с 14-м стартовым номером перепутала боксы и взяла пару, принадлежавшую немке Катарине Хенниг. Россиянка финишировала 11-й, однако ее результат был аннулирован.
После гонки Непряева призналась, что ей стыдно за этот инцидент. Она извинилась перед Хенниг, а та, в свою очередь, заявила, что не держит зла на россиянку.
Марафон выиграла шведка Эбба Андерссон. Второй стала норвежка Хейди Венг, третьей — Надя Келин из Швейцарии.