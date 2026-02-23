Вашингтон
Во время церемонии закрытия Олимпиады-2026 Коростелев нес на плечах Непряеву

Российская лыжница Дарья Непряева находилась на плечах своего соотечественника лыжника Савелия Коростелева во время парада атлетов на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

23-летняя Непряева по итогам марафона показала 11-й результат, однако была дисквалифицирована за ошибку при смене лыж. В спринте она стала 36-й, в разделке — 21-й, в скиатлоне — 17-й.

22-летний Коростелев в спринте занял 35-е место, в разделке — 15-е, в марафоне — 5-е, в скиатлоне — 4-е.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

