«Куда на цветмет сдать?» Филиппов о медали Олимпиады

Филиппов первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Олимпиаде. Этот вид спорта впервые включен в программу Игр. В активе спортсмена 23 победы на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.