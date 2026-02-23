Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Куда на цветмет сдать?» Филиппов о медали Олимпиады

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в Telegram-канале «Комитет спортсменов» пошутил по поводу своей серебряной медали, завоеванной на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Источник: Reuters

«Мужики, всем привет. Кто знает, куда на цветмет сдать? Сколько можно выручить?» — спросил Филиппов.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды.

Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Филиппов первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Олимпиаде. Этот вид спорта впервые включен в программу Игр. В активе спортсмена 23 победы на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше