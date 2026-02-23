Вашингтон
Норвежская лыжница Симпсон-Ларсен: «Марафон на 50 км для женщин на Олимпиаде — это идиотизм»

Норвежская лыжница Каролина Симпсон-Ларсен раскритиковала проведение марафона на 50 км для женщин на Олимпийских играх-2026.

Источник: Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) в 2023 году принял решение уравнять дистанции марафонов для мужчин и женщин на Олимпиадах. До Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо лыжницы бежали 30 км.

«Я считаю, что это идиотизм. 30 км — это более чем достаточно, отрывы просто огромные… Не знаю, как это выглядит со стороны, но, по мне, так за 50 км вряд ли может произойти что-то интереснее, чем за 30 км», — приводит слова Симпсон-Ларсен VG.

Симпсон-Ларсен заняла 14-е место в марафоне, отстав от лидера на 13 минут и 2,1 секунды. Отставание остальных участниц от первого места также составило более двух минут.

Победительницей марафона стала шведка Эбба Андерссон с результатом 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Серебряным призером стала норвежка Хейди Венг (+2.15,3). Бронза у швейцарки Нади Келин (6.41,5).

