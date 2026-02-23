Горнолыжницу Вонн выписали из больницы после падения на Олимпиаде

Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепилась рукой и палкой о флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом ноги и перенесла пять операций.
«Я наконец-то выписана из больницы! После почти двух недель, проведенных в больничной койке практически без движения, я наконец-то достаточно здорова, чтобы переехать в отель. Это еще не мой дом, но это огромный шаг!» — написала Вонн в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
«Когда произошла травма, ситуация была довольно сложной во многих отношениях, но, в конце концов, ее удалось взять под контроль. Теперь я сосредоточусь на реабилитации и постепенном переходе от инвалидного кресла к костылям через несколько недель. На заживление всех костей потребуется около года, после чего я решу, хочу ли я удалить все металлические импланты или нет, а затем снова лягу на операцию и наконец-то восстановлю переднюю крестообразную связку», — добавила 41-летняя спортсменка.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.