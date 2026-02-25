«Тяжело адаптироваться»: названа причина неудач Коростелева и Непряевой на ОИ

«Мы увидели это по нашим спортсменам, которые приезжали на Кубок мира, им было достаточно тяжело сразу же адаптироваться к высоким скоростям, к высочайшей конкуренции. Потому что именно в конкуренции со всего мира и рождаются великолепные результаты», — подчеркнул он.