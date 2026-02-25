Триумф Большунова и провал Степановой в первой гонке чемпионата России. Бодрое начало в Южно-Сахалинске

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
10 км, раздельный старт, классический стиль
Мужчины
- Александр Большунов — 23.59,9
- Сергей Ардашев — +14,4
- Иван Горбунов — +30,5
Женщины
- Евгения Крупицкая — 28.17,1
- Алиса Жамбалова — +3,1
- Алина Пеклецова — +5,8.
Александр Большунов вернулся! Трехкратный олимпийский чемпион доказал недоброжелателям, что готов показывать максимум: в первой гонке чемпионата России — классической разделке — на Сахалине звездный лыжник взял золото, финишировав с серьезным преимуществом. А у женщин развернулась напряженная борьба за подиум: топ-10 лыжниц уложились в полминуты, призеров разделили лишь 6 секунд. Вопреки ожиданиям, олимпийская чемпионка Вероника Степанова провалила вторую половину дистанции и стала лишь шестой, а победу одержала петербурженка Евгения Крупицкая.
Мотивированный Большунов
Соревнования на крупнейшем острове России были особенно важны для Большунова, который в последнее время много сил потратил на разбирательства с FIS и специальной комиссией Спортивного арбитражного суда, пытаясь добиться отмены недопуска на Олимпиаду в Италии. Зеленый свет к международным стартам лыжник так и не получил, поэтому решил по полной сфокусироваться на гонках в России.
К стартам на востоке страны Александр, судя по всему, подготовился качественно. Даже успел размяться, выиграв Международный сахалинский лыжный марафон. «Новое место — всегда интересно, — говорил Большунов “СЭ” перед выступлением на ЧР. — Не знаешь, чего ожидать. Всегда с большим интересом летишь. С удовольствием посмотрим, что где расположено. Цели? Пробежим — увидим. Они остаются в голове».
Целью стало золото в первой же гонке чемпионата страны — Александр был очень хорош: уверенно прошел всю дистанцию, держал высокий темп и опередил занявшего второе место Сергея Ардашева на 14,4 секунды.
Основная борьба в гонке развернулась за третье место. Казалось, бронзу должен забирать Дмитрий Жуль: за 1,5 км до финиша он шел третьим с преимуществом 8 секунд перед ближайшими преследователями. Однако затем представитель Красноярского края заметно сбавил и пропустил вперед Ивана Горбунова и Алексея Червоткина. Эти два лыжника устроили между собой борьбу нога в ногу до самого финиша. Перед заключительными метрами Червоткин лидировал, но в итоге на подиуме оказался Горбунов — судьбу бронзы решила одна десятая секунды.
При этом Иван, как оказалось, и вовсе мог не выйти на старт из-за болезни. «Сейчас могу сказать, что очень доволен, очень счастлив. Это для меня тяжелая дистанция. Готовился к ней, настраивался на нее. Сейчас немного приболел. Чувствовал, что хожу по тонкой грани, но вышел бороться. Рад, что у меня все получилось. Как спина? К счастью, все нормально. Огромная благодарность всем, кто помог. А то бы здесь не стоял и грустил о несбывшихся целях и мечтах», — сказал Горбунов в эфире «Матч ТВ».
Степанова вне подиума
Хотя рельеф круга на Сахалине не самый сложный, женская гонка оказалась непредсказуема — сразу десять сильнейших лыжниц уложились в 30 секунд. Еще один сюрприз: на подиуме нет олимпийской чемпионки Вероники Степановой, которая лидировала большую часть дистанции.
После отметки 6,8 км лыжница подустала и не выдержала темпа соперниц — на следующем двухкилометровом отрезке Алиса Жамбалова, Христина Мацокина, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова и Евгения Крупицкая отыграли у нее по 10−15 секунд. В итоге Вероника финишировала лишь шестой.
Победу одержала обладательница желтой майки лидера Кубка страны Евгения Крупицкая, она опередила Жамбалову на 3,1 секунды.
«Очень динамичный круг, постоянно держал в напряжении, — сказала Евгения в эфире “Матч ТВ” после финиша. — Нужно отрабатывать каждый участок трассы, чтобы не проигрывать драгоценные секунды. Мне по трассе все кричали: “Все в секундах! Давай, отрабатывай”. И действительно, что все решили доли секунды».
Третье место с отставанием менее шести секунд заняла Пеклецова. Она также отметила, насколько неожиданным оказался исход гонки.
«Мне сказали, что на первом круге я проигрывала чуть ли не 20 секунд Веронике Степановой. Думала про себя, что уже как пробегу, так пробегу. Настроилась быть за десяткой. На втором круге мне уже кричат, что борюсь за второе место. Не поняла, что происходит. Просто до конца отработала. В итоге выиграла меньше секунды у четвертого места. Меня очень порадовало, что не осталась с деревянной медалью», — приводит слова Пеклецовой «Матч ТВ».
Как ни странно, это худший результат Алины в дистанционных гонках в нынешнем сезоне: ранее уроженка Вологды семь раз побеждала и трижды занимала второе место.
Автор: Максим Слекишин