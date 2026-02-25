Триумф Большунова и провал Степановой в первой гонке чемпионата России. Бодрое начало в Южно-Сахалинске

При этом Иван, как оказалось, и вовсе мог не выйти на старт из-за болезни. «Сейчас могу сказать, что очень доволен, очень счастлив. Это для меня тяжелая дистанция. Готовился к ней, настраивался на нее. Сейчас немного приболел. Чувствовал, что хожу по тонкой грани, но вышел бороться. Рад, что у меня все получилось. Как спина? К счастью, все нормально. Огромная благодарность всем, кто помог. А то бы здесь не стоял и грустил о несбывшихся целях и мечтах», — сказал Горбунов в эфире «Матч ТВ».