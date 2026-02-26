Российская лыжница обратилась к шведкам

Вероника Степанова не была допущена к участию в зимней Олимпиаде 2026 года, Россию на Играх представляли Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.