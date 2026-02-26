Вайцеховская о Большунове: «Очень жаль. Но это показатель, что с конкуренцией внутри страны все в полном порядке»

«Не знаю, как кому, а мне очень жаль, что на чемпионате России у Александра Большунова не получилась его любимая гонка, причем, не получилась именно на том отрезке, где Саше равных мало — на финише.



Собственно, когда я писала про гипотетические шесть из шести, имела в виду как раз то, что при определенном стечении обстоятельств для Большунова это вполне может оказаться реальным — зная его неизменную заряженность на победу. А сейчас выходит, что форма все-таки недостаточно хороша.



С другой стороны, сегодняшний скиатлон — это вполне себе показатель, что с конкуренцией внутри страны все в полном порядке», — написала Вайцеховская в телеграм-канале.