Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Швеции считают, что возвращение Большунова вызовет хаос на Кубке мира

Шведский журналист издания Viaplay Людвиг Сван считает, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не будет допущен к участию в международных стартах.

Источник: РИА "Новости"

В декабре Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Они выступили на этапах Кубка мира и на Олимпийских играх в Италии.

«В следующем сезоне Кубка мира должно быть больше россиян. Я этого ожидаю. Может быть, один, два или три. Но нет, я не думаю, что они позволят Большунову вернуться. Если бы они это сделали, это вызвало бы большую реакцию со стороны многих стран и создало бы хаос», — приводит слова Свана «ВсеПроСпорт».