В Швеции считают, что возвращение Большунова вызовет хаос на Кубке мира

«В следующем сезоне Кубка мира должно быть больше россиян. Я этого ожидаю. Может быть, один, два или три. Но нет, я не думаю, что они позволят Большунову вернуться. Если бы они это сделали, это вызвало бы большую реакцию со стороны многих стран и создало бы хаос», — приводит слова Свана «ВсеПроСпорт».