Губерниев ответил Вяльбе про Коростелева и Непряеву: «Не надо судить о людях по себе и говорить за всех лыжников»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о Савелии Коростелеве и Дарье Непряевой.

Источник: ТАСС

Ранее глава ФЛГР выразила опасения, что на вернувшихся с Олимпийских игр-2026 лыжников будут косо смотреть другие члены сборной России.

«Опасения Вяльбе, что другие лыжники могут косо смотреть на Непряеву и Коростелева? Не надо судить о людях по себе. Елена Валерьевна как человек, который ненавидит людей, — она мизантропка. Она как психология бессознательного всю свою желчь выплескивает и еще пытается одеть других. Не надо говорить за всех лыжников.

Вяльбе тут покритиковала Веронику Степанову, что они все стая. А что же тогда ты сама в этой стае позволяешь себе критиковать одного из лидеров российской сборной? Так она еще и напомнила, что Степанова завоевывала 40-е места на Кубке мира, когда она еще пешком под стол ходила до Олимпиады. Это было четыре с лишним года назад.

Елена Валерьевна Вяльбе сейчас на пороге своей отставки ведет себя очень некрасиво. Ее надо гнать поганой метлой! Каждый нормальный человек порадуется за Непряеву и Коростелева и захочет их обыграть как участников Олимпийских игр. А если человек такой же злой и ненавидящий людей, как Елена Валерьевна Вяльбе, то, конечно, будет относиться так же, как тетушка Лена. Но таких людей в лыжах практически нет — одна Елена Валерьевна и все. Гнать поганой метлой!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.