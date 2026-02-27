Плешкова выиграла золото чемпионата России в супергиганте

28-летняя Плешкова показала результат 1 минута 4,62 секунды. Второй стала Дарина Иохвидович (1 минута 7,66 секунды). Третье место заняла Александра Жаркова (1 минута 8,34 секунды).
На зимних Олимпийских играх-2026 в Италии Плешкова стала 19-й в супергиганте и 22-й — в скоростном спуске.
Горнолыжный спорт. Чемпионат России. Супергигант. Женщины
- Юлия Плешкова — 1:04.62
- Дарина Иохвидович — 1:07.66
- Александра Жаркова — 1:08.34
- Анна Нагайцева — 1:08.67
- Майя Пучкова — 1:08.88
- Олеся Жукова — 1:08.94
- Дарья Попкова — 1:09.52
- Алиса Ляскало — 1:09.57
- Екатерина Бунькова — 1:09.64
- Мария Колготина — 1:09.74