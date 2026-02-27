Ричмонд
Плешкова выиграла золото чемпионата России в супергиганте

Юлия Плешкова стала победительницей соревнования в супергиганте в рамках чемпионата России. Заезды состоялись в Южно-Сахалинске.

Источник: РИА "Новости"

28-летняя Плешкова показала результат 1 минута 4,62 секунды. Второй стала Дарина Иохвидович (1 минута 7,66 секунды). Третье место заняла Александра Жаркова (1 минута 8,34 секунды).

На зимних Олимпийских играх-2026 в Италии Плешкова стала 19-й в супергиганте и 22-й — в скоростном спуске.

Горнолыжный спорт. Чемпионат России. Супергигант. Женщины

  1. Юлия Плешкова — 1:04.62
  2. Дарина Иохвидович — 1:07.66
  3. Александра Жаркова — 1:08.34
  4. Анна Нагайцева — 1:08.67
  5. Майя Пучкова — 1:08.88
  6. Олеся Жукова — 1:08.94
  7. Дарья Попкова — 1:09.52
  8. Алиса Ляскало — 1:09.57
  9. Екатерина Бунькова — 1:09.64
  10. Мария Колготина — 1:09.74