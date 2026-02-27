Ричмонд
Филиппов назвал неожиданными поздравления с медалью Игр от бывших девушек

Филиппов стал единственным из 13 российских спортсменов, кто смог взять медаль на Олимпиаде в Италии. Он забрал серебро в ски-альпинизме.

Источник: РБК Спорт

Российский ски-альпинист Никита Филиппов назвал самыми неожиданными поздравления с медалью на Олимпийских играх в Италии от бывших девушек. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Самое неожиданное поздравление получил от бывших девушек, давно их не слышал. От соперников ничего неожиданного не было, со всеми хорошо дружим», — сказал Филиппов.

Спортсмен добавил, что факт того, что он единственный медалист среди россиян «добавляет уникальности и исключительности» и он рад, что «хотя бы одну медаль для страны удалось добыть».

23-летний Филиппов — единственный из 13 допущенных на Олимпиаду россиян, кто смог выиграть медаль. Он взял серебро в спринте на соревнованиях по ски-альпинизму. Эта дисциплина дебютировала в программе Олимпийский игр.

