CAS назвал дискриминационным решение FIS об отстранение россиян

Отдельно CAS рассмотрел ситуацию с паралимпийцами. Поскольку Международный паралимпийский комитет (IPC) не был стороной в разбирательстве, и у IPC отсутствует структура нейтральных спортсменов (AIN), арбитраж постановил, что российские паралимпийцы должны участвовать в соревнованиях FIS на тех же условиях, что и любые другие спортсмены — то есть под национальной символикой. Вопрос о флагах и гимнах на самих Паралимпийских играх остается в исключительной компетенции IPC.