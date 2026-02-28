Ричмонд
Большунов не вышел к партнерам на финише после победы в смешанной эстафете

Бежавшего последний этап за первую сборную Татарстана Сергея Ардашева встречали Вероника Степанова и Лидия Горбунова.

Источник: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не вышел к партнерам после завершения смешанной эстафеты на чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее ТАСС сообщал, что первая сборная Татарстана выиграла смешанную эстафету 4×5 км на чемпионате России. Помимо Большунова за нее выступали олимпийская чемпионка Вероника Степанова, Сергей Ардашев и Лидия Горбунова. Большунов бежал на втором этапе. Позднее он принял участие с командой в совместной фотосессии.

Большунову 29 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Чемпионат России проходит в Южно-Сахалинске и завершится 8 марта.