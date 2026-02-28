Ричмонд
Лыжница Непряева вышла в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Фалуне

Непряева вышла в четвертьфинал спринта свободным стилем на этапе КМ в Фалуне.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский лыжница Дарья Непряева вышла в четвертьфинал спринтерской гонки свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

В квалификации спринта Непряева преодолела 1,4 км за 3 минуты 7,69 секунды и показала 29-й результат.

Россиянин Савелий Коростелев в мужском спринте занял 50-е место (2 минуты 44,78 секунды) и не смог выйти в следующий раунд.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.