Лыжница Непряева не вышла в полуфинал спринта на этапе Кубка мира

Россиянка заняла пятое место в своем четвертьфинальном забеге.

Источник: Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 28 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева не сумела выйти в полуфинал спринта коньковым стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Россиянка выступала в первом четвертьфинале и показала результат 3 минуты 6,59 секунды, заняв последнее, пятое место в своем забеге. Победительницей первого четвертьфинала стала шведка Линн Сван (3 минуты 3,87 секунды). Ранее ТАСС сообщал, что россиянин Савелий Коростелев не сумел преодолеть квалификацию спринта.

Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны. На Олимпиаде-2026 лыжница не смогла преодолеть квалификацию в спринте, там спортсменки проходили дистанцию классическим стилем.

Этап Кубка мира в Фалуне завершится 1 марта. В заключительный день соревнований спортсменам предстоит принять участие в скиатлоне. Россияне выступают в нейтральном статусе.