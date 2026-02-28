Лыжница Непряева не вышла в полуфинал спринта на этапе Кубка мира

Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны. На Олимпиаде-2026 лыжница не смогла преодолеть квалификацию в спринте, там спортсменки проходили дистанцию классическим стилем.