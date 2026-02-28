Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Швеции

В тройку призеров также вошли норвежец Ларс Хегген и австриец Беньямин Мозер. Женский спринт выиграл шведка Линн Сван.

Источник: РБК Спорт

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем личного спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне.

В финальном забеге 11-кратный олимпийский чемпион показал результат 2 минуты 42,71 секунды.

Вторым стал еще один норвежец Ларс Хегген (отставание 0,36 секунды), третье место занял австриец Беньямин Мозер (+1,63).

Российский лыжник Савелий Коростелев не смог преодолеть квалификацию.

Женский спринт выиграла шведка Линн Сван (2.56,75), опередившая норвежку Кристин Шистад (+0,29) и швейцарку Надин Фендрих (+3,73).

Россиянка Дарья Непряева выбыла в ¼ финала.