Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Швеции

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем личного спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне.
В финальном забеге 11-кратный олимпийский чемпион показал результат 2 минуты 42,71 секунды.
Вторым стал еще один норвежец Ларс Хегген (отставание 0,36 секунды), третье место занял австриец Беньямин Мозер (+1,63).
Российский лыжник Савелий Коростелев не смог преодолеть квалификацию.
Женский спринт выиграла шведка Линн Сван (2.56,75), опередившая норвежку Кристин Шистад (+0,29) и швейцарку Надин Фендрих (+3,73).
Россиянка Дарья Непряева выбыла в ¼ финала.