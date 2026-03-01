Два невероятных финала в спринте на чемпионате России. Большунов забрал очередное золото, а Степанова осталась без победы

Зато довольно серьезно не повезло Александру Терентьеву. На старте он сильно отпустил остальных лыжников вперед, но вскоре так мощно взорвался, что стал всерьез претендовать на победу. Перед самым финишем Александр запнулся о лыжи кого-то из соседей и упал. После этого Терентьев довольно долго лежал на снегу и завершил гонку с отставанием почти в минуту.