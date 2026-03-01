Два невероятных финала в спринте на чемпионате России. Большунов забрал очередное золото, а Степанова осталась без победы

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Спринт, свободный стиль
Мужчины
1. Александр Большунов — 3.18,18
2. Егор Митрошин — +0,10
3. Иван Горбунов — +0,25
Женщины
1. Елизавета Пантрина — 3.55,09
2. Вероника Степанова — +0,16
3. Евгения Крупицкая — +0,20.
На чемпионате России по лыжным гонкам прошли спринты. Главные хедлайнеры соревнований — Вероника Степанова и Александр Большунов — отобрались в женский и мужской финалы соответственно, и оба заработали медали.
Золото Пантриной
Пожалуй, главная сенсация у женщин — выход в финал 20-летней Софьи Кузнецовой, которая представляет Сахалинскую область. В этом сезоне она принимала участие лишь в двух этапах Кубка России и только один раз попала в топ-50. Здесь спортсменке удалось пройти квалификацию, заняв 24-е место. Вероятно, помогла поддержка домашних трибун.
«Мама громче всех кричала. Я только ее слышала», — призналась лыжница в эфире «Матч ТВ».
В решающем забеге Софья опередила Наталью Крамаренко, которая квалифицировалась первой. Но на большие подвиги сил уже не хватило. Итог — пятое место.
«В финале все соперницы были опытные, они прям крутые, а я новичок», — сказала Кузнецова.
Примерно в середине финального забега показалось, что борьба за золото будет исключительно между Степановой и Евгенией Крупицкой.
«Следила, что мы с Вероникой сильно отъехали от остальных. Не поняла, в какой момент девчонки снова стали к нам близко», — говорила Евгения после финиша.
Однако довольно неожиданно из-за спин Крупицкой и Степановой показалась Елизавета Пантрина. Представительница Тюменской области стала лучшей на финише. Серебро досталось Веронике, бронза — Евгении.
Для Степановой медаль стала третьей на чемпионате России-2026. В ее активе еще два золота (в скиатлоне и смешанной эстафете). Пантрина в спринте завоевала вторую награду на этом первенстве. Ранее была бронза в смешанной эстафете.
Третье золото Большунова
Александр не лучшим образом выступил в скиатлоне, заняв только пятое место. Поэтому перед спринтом никаких сверхожиданий от выступления Большунова не было. Но на то он и трехкратный олимпийский чемпион, чтобы удивлять.
Ни в квалификации, ни в четвертьфинале, ни в полуфинале он не был первым. Однако в решающем забеге Александр все же победил, опередив в финишном створе Егора Митрошина и Ивана Горбунова.
«Сегодня для меня была очень сложная гонка. Самочувствие полностью разобранное, движение в разные стороны. Сам удивляюсь, почему столь часто такое состояние. Но хватило, чтобы сегодня выиграть», — приводит ТАСС слова Большунова после финала.
Зато довольно серьезно не повезло Александру Терентьеву. На старте он сильно отпустил остальных лыжников вперед, но вскоре так мощно взорвался, что стал всерьез претендовать на победу. Перед самым финишем Александр запнулся о лыжи кого-то из соседей и упал. После этого Терентьев довольно долго лежал на снегу и завершил гонку с отставанием почти в минуту.