Непряева стала пятой в скиатлоне на этапе Кубка мира

Российская лыжница Непряева стала пятой в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россиянка Дарья Непряева финишировала пятой в скиатлоне на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который завершился в шведском Фалуне.

Победительницей стала норвежка Хейди Венг, которая преодолела дистанцию 20 км за 54 минуты 42,8 секунды. Второе место заняла американка Джессика Диггинс (отставание — 0,1 секунды), третье — олимпийская чемпионка в этой дисциплине шведка Фрида Карлссон (+0,9). Непряева отстала от победительницы на 15,3 секунды.

Ранее в воскресенье российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в мужском скиатлоне.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.