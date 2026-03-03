Большунов и Степанова остались без золота командного спринта. Александр и Вероника довольствуются бронзой

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026. Командный спринт, классический стиль
1. Екатерина Евтягина/Наталья Крамаренко (Свердловская область) — 28 минут 43,29 секунды
2. Ольга Царева/Дарья Канева (Коми-1) — отставание 0,92 секунды
3. Лидия Горбунова/Вероника Степанова (Татарстан-1) — 1,04
Мужчины
1. Владислав Осипов/Сергей Ардашев (Татарстан-2) — 24 минуты 18,85 секунды
2. Алексей Червоткин/Александр Терентьев (Тюменская область-1) — отставание 0,51 секунды
3. Иван Горбунов/Александр Большунов (Татарстан-1) — 0,59.
Впервые соревновательный день на чемпионате России-2026 по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске обошелся без золота главных героев турнира — Александра Большунова или Вероники Степановой. В командном спринте оба звездных лыжника завоевали лишь бронзовые медали.
Эпичная победа Крамаренко
Развязка у женщин получилась действительно драматичной. Елизавета Пантрина, представляющая Тюменскую область-1, уверенно шла к финишу первой. Всего два дня назад она показала, как здорово может действовать в решающий момент гонки. Тогда в спринте она обогнала Степанову и Евгению Крупицкую.
«А что такого в Веронике Степановой? Согласна, она сильная спортсменка. Но я как бы тоже не слабая. Я показала, кто такая я. Ничего удивительного в этом нет, что я ее обыграла», — сказала Пантрина в эфире «Матч ТВ».
Золото было близко и сейчас, однако за пару десятков метров до финиша Елизавета упала на ровном месте. Позже Пантрина объяснила, что просто не смогла попасть в лыжню из-за большого количества снега. Ситуацией воспользовалась Наталья Крамаренко: ей удалось избежать завала и выскочить на первое место.
«На самом деле вообще не верила. Мне кажется, я по ходу гонки собрала вообще все: падала, в завалы попадала, не выдерживала скорость в подъем. Уже думала хотя бы в пятерку попасть. Когда на финише упала одна из соперниц, получилось перестроиться и всех обогнать. На таком адреналине доезжала», — приводит ее слова «Матч ТВ».
Не получилось «перестроиться и всех обогнать» у Степановой: она оказалась заперта в этой пробке из лыжниц. Однако Вероника все равно мощно отработала последние метры и смогла завоевать бронзу. На этом чемпионате России у нее четыре медали: золото в скиатлоне и смешанной эстафете, серебро в спринте, а теперь и бронза в командном спринте.
Невероятный финиш Ардашева
Интересная развязка произошла и у мужчин. По ходу шестого круга Большунов и Александр Терентьев организовали существенный просвет от всех оппонентов. Но на спуске к лидерам все же подобрался Сергей Ардашев. Эта тройка и решала между собой судьбы трех наград.
Главным героем тут стал именно Ардашев. Он не только смог отыграть отставание от своих соперников, но еще и выдал настолько мощный рывок, что «привез» им несколько метров отрыва. Казалось, что мы наблюдаем за отечественной версией Йоханесса Клебо. Очень активно такому финишу Сергея радовался его напарник Владислав Осипов.
«Увидел, что он занял правильную позицию. И был уверен в его финише. Сомнений не было, что он выиграет, когда спускался», — заявил Осипов в эфире «Матч ТВ».
Большунов же довольствовался лишь третьим местом. У представителя Татарстана на этом чемпионате три золота и одна бронза. Второе место в командном спринте досталось сборной Тюменской области, которую представляли Терентьев и Алексей Червоткин.