Большунов и Степанова остались без золота командного спринта. Александр и Вероника довольствуются бронзой

Не получилось «перестроиться и всех обогнать» у Степановой: она оказалась заперта в этой пробке из лыжниц. Однако Вероника все равно мощно отработала последние метры и смогла завоевать бронзу. На этом чемпионате России у нее четыре медали: золото в скиатлоне и смешанной эстафете, серебро в спринте, а теперь и бронза в командном спринте.