Большунов назвал Олимпиаду-2026 легкой прогулкой для Клебо

«В Олимпийских играх игры должны участвовать все сильнейшие, чтобы была борьба, а так получилось, на Олимпиаде легкая прогулка для Йоханнеса Клебо. Я еще видел такое интервью, когда они его спрашивали, и он отвечает: “Ну, в Пекине же были сильные соперники, поэтому у меня там не все получилось”. Меня тоже, как бы, это рассмешило», — цитируют Большунова «Вести».
Клебо завоевал шесть из шести возможных золотых медалей на Олимпиаде-2026 и установил рекорд по числу побед на одних зимних Играх. Всего на счету Клебо 11 золотых наград на зимних Олимпиадах.
Ранее Большунов назвал цирком скиатлон на Олимпиаде-2026 и добавил, что после этой гонки больше не смотрел Игры в Милане.