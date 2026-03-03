Москва
Большунов назвал Олимпиаду-2026 легкой прогулкой для Клебо

Российский лыжник Александр Большунов считает, что Олимпийские игры 2026 года в Милане были легкой прогулкой для норвежца Йоханнеса Клебо.

Источник: AP 2024

«В Олимпийских играх игры должны участвовать все сильнейшие, чтобы была борьба, а так получилось, на Олимпиаде легкая прогулка для Йоханнеса Клебо. Я еще видел такое интервью, когда они его спрашивали, и он отвечает: “Ну, в Пекине же были сильные соперники, поэтому у меня там не все получилось”. Меня тоже, как бы, это рассмешило», — цитируют Большунова «Вести».

Клебо завоевал шесть из шести возможных золотых медалей на Олимпиаде-2026 и установил рекорд по числу побед на одних зимних Играх. Всего на счету Клебо 11 золотых наград на зимних Олимпиадах.

Ранее Большунов назвал цирком скиатлон на Олимпиаде-2026 и добавил, что после этой гонки больше не смотрел Игры в Милане.