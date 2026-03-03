Москва
Тренер норвежцев оценил шансы Клебо, если бы Большунов приехал на ОИ

Носсум: Клебо мог бы уехать с шестью медалями даже при Большунове.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Главный тренер норвежских лыжников Эйрик Мюр Носсум заявил, что Йоханнес Клебо смог бы завоевать шесть золотых медалей на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии даже при участии россиянина Александра Большунова.

На Олимпиаде в Италии Клебо выиграл все шесть стартов и стал первым участником зимних Игр, завоевавшим шесть золотых медалей на одном турнире. Также норвежец стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад.

«Большунов в хорошей форме, конечно, был одним из тех, кого мы боялись больше всего. Но я все равно считаю, что Клебо мог бы вернуться домой с шестью золотыми медалями, даже если бы Большунов был там», — заявил Носсум в интервью NRK.

«Я не знаю, что сказать. Мы видим, что Савелий Коростелев выиграл все то, что должен выиграть в России. Но здесь для него это было не простым делом — приехать и завоевать медали. Я не уверен, что все так просто», — приводит слова Клебо NRK.

Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась предоставить Большунову нейтральный статус. Россию на Играх среди мужчин представлял Коростелев, он не смог попасть в призеры ни в одной гонке.