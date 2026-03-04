Вице-чемпион ОИ Филиппов заявил, что планирует посетить матч «Спартака»

Серебряный призер Олимпийских игр в ски-альпинизме Никита Филиппов, завоевавший единственную медаль для России на Играх в Италии, рассказал «Матч ТВ», что в марте—апреле планирует посетить матч московского «Спартака».
23-летний спортсмен признался, что его любовь к футбольному клубу длится уже более 13 лет. «Лет с 10. Как только начал увлекаться футболом, сразу начал болеть за “Спартак”, — заявил Филиппов.
По словам олимпийского призера, руководство клуба пригласило его на ближайший домашний матч, однако график спортсмена не позволяет этого сделать. «Клуб пригласил меня на ближайший домашний матч, но у меня чемпионат Европы, поэтому не получится. Думаю, в марте или апреле смогу побывать на игре», — добавил он.
Чемпионат Европы по ски-альпинизму проходит с 4 по 8 марта в Азербайджане. В среду, 4 марта, Филиппов примет участие в спринтерской гонке.
Филиппов стал единственным представителем России, завоевавшим медаль на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он выиграл серебро в спринте, показав результат 2 минуты 35,5 секунды.
После 19 туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 9 марта дома против тольяттинского «Акрона».