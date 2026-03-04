Тихонов о Большунове: «Я недавно с ним разговаривал по телефону. Сказал: “Саша, не отвечай на мелочи. Великая река всегда тихо течет”

«Это очень достойно. Можно привести мой пример. Мне предлагали тренерскую работу в Европе со всеми условиями, но я отказался, хотя в Россию въехать не мог. Недаром Ирина Александровна Винер недавно назвала меня настоящим патриотом.



Александр Большунов — красавец. Я недавно с ним коротко разговаривал по телефону. Сказал: “Саша, не отвечай на мелочи. Великая река всегда тихо течет”. К лидерам надо относиться по-другому. А российскую зависть еще никто никуда не дел», — сказал Тихонов.