Сорин: к лыжнику Коростелеву нет претензий за выступление на Олимпиаде

На Играх-2026 российский спортсмен занял четвертое место в скиатлоне.

Источник: Getty Images

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российский лыжник Савелий Коростелев выступил достойно на Олимпийских играх в Италии, к его результатам претензий нет. Такое мнение в интервью ТАСС высказал старший тренер сборной России Егор Сорин.

Лучшим результатом российских лыжников на Олимпиаде в Италии является четвертое место Коростелева в скиатлоне. Он также занял пятое место в марафоне.

«Конечно, Савелий пробежал очень достойно, занял четвертое и пятое места, к нему никаких претензий нету. Я думаю, что он выдал свой максимум. И самое главное, что спортсмен почувствовал, что он может бороться за попадание в топ-3 на международной арене» — сказал Сорин.