Колобков о Большунове: «Любой нормальный патриот своей страны так бы и сделал. Хвалить за это нельзя»

«Во-первых, это цинично со стороны международных федераций, которые ему предлагали выступать на Олимпиаде за смену гражданства, потому что за Россию ему выступать не дали. Что касается Большунова, любой нормальный патриот своей страны так бы и сделал. Страна сейчас в сложном положении, но человек вместе с ней, он принципиален. Хвалить за это нельзя, но это нормальная реакция.



Мне тоже в своё время предлагали сменить гражданство, но я отказался. Тогда даже помыслить о таком не мог, чтобы выступать за другую команду против своих друзей и коллег. Все считали такие предложения неприемлемыми», — приводит слова Колобкова Metaratings.ru.