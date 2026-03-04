Ричмонд
Колобков о Большунове: «Любой нормальный патриот своей страны так бы и сделал. Хвалить за это нельзя»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков назвал поступком настоящего патриота отказ Александра Большунова от смены спортивного гражданства.

Источник: РИА "Новости"

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам заявил, что накануне ОИ-2026 получил несколько предложений от других федераций о переходе, но не стал их рассматривать.

«Во-первых, это цинично со стороны международных федераций, которые ему предлагали выступать на Олимпиаде за смену гражданства, потому что за Россию ему выступать не дали. Что касается Большунова, любой нормальный патриот своей страны так бы и сделал. Страна сейчас в сложном положении, но человек вместе с ней, он принципиален. Хвалить за это нельзя, но это нормальная реакция.

Мне тоже в своё время предлагали сменить гражданство, но я отказался. Тогда даже помыслить о таком не мог, чтобы выступать за другую команду против своих друзей и коллег. Все считали такие предложения неприемлемыми», — приводит слова Колобкова Metaratings.ru.