Вяльбе: «Для молодых российских лыжников отстранение от международных турниров — очень большой плюс»

«Для молодых ребят и для молодых девчонок — еще вчерашних юниорок, сегодня им 23 года, — или даже для юниорок и юниоров настоящих, то, что мы отстранены, — для них это, конечно, очень большой плюс. Они каждый день тренируются рядом с лидерами, они каждый день соревнуются с этими лидерами. И, конечно, они достаточно быстрее растут», — приводит слова Вяльбе информационная служба «Вести».