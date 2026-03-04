Вяльбе: «Для молодых российских лыжников отстранение от международных турниров — очень большой плюс»

«Для молодых ребят и для молодых девчонок — еще вчерашних юниорок, сегодня им 23 года, — или даже для юниорок и юниоров настоящих, то, что мы отстранены, — для них это, конечно, очень большой плюс. Они каждый день тренируются рядом с лидерами, они каждый день соревнуются с этими лидерами. И, конечно, они достаточно быстрее растут», — приводит слова Вяльбе информационная служба «Вести».
Напомним, российские лыжники отстранены с марта 2022 года из-за событий на Украине. Осенью 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение, но российская сторона успешно оспорила его в Спортивном арбитражном суде (CAS), который обязал FIS допустить россиян в нейтральном статусе. Статус нейтральных атлетов FIS выдала только троим российским лыжникам — Савелию Коростелеву, Дарье Непряевой и Никите Денисову. Первые двое приняли участие в Олимпийских играх-2026.