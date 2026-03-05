Сорин назвал ожидаемой дисквалификацию Непряевой в марафоне ОИ

«Конечно же, было понятно, что, скорее всего, ее дисквалифицируют, но моя установка была обязательно добежать до финиша, чтобы Дарья почувствовала, что такое 50 км на Олимпиаде и поборолась за попадание в топ-10. Она как раз шла с двумя спортсменками, которые боролись за девятое и десятое места. Увы, она им проиграла, заняла 11-е место, что я считаю для нее достаточно хорошим результатом», — добавил собеседник агентства.