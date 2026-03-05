Большунов остался без золота в эстафете. Он второй год подряд проигрывает финиш Забалуеву

Представители второй команды Татарстана завоевали золото в мужской эстафете на чемпионате России в Южно-Сахалинске. Победу в плотной борьбе с Александром Большуновым на финише одержал Сергей Забалуев. Трехкратный олимпийский чемпион проиграл ему всего одну десятую секунды и стал серебряным призером в составе первой команды Татарстана. Третье место заняли лыжники из Коми.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2026. Южно-Сахалинск. Мужчины. Эстафета
- Татарстан-2 (Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов, Сергей Забалуев) — 1:13.31,6
- Татарстан-1 (Антон Тимашов, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Александр Большунов) — +0,1
- Коми-1 (Илья Порошкин, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин, Кирилл Кочегаров) — +0,5
Группа лидеров
Эстафета получилась действительно мощной. К первой передаче раньше других подошли представители сразу пяти команд. В качестве лидера этап закончил Иван Якимушкин из Тюмени, рядом финишировали Антон Тимашов («Татарстан-1») и Егор Гусак (Ленинградская область). Андрей Ларьков из второго состава Татарстана и Илья Порошкин из Коми уступили первой тройке около секунды. Остальные отстали чуть сильнее.
Из неожиданностей гонки — ситуация с Виктором Жулем (Красноярский край). Лыжник держался в группе лидеров и даже первым прошел отметку 1,8 км, но был вынужден остановиться из-за поломки крепления. Быстро устранить проблему не удалось: у техников на этом участке трассы не оказалось запасного инвентаря. Хотя Жуль не снялся и все же завершил этап, речи о борьбе за высокие места уже не шло — он отстал на три с лишним минуты.
На втором этапе болельщики увидели борьбу Алексея Червоткина (Тюмень) и Сергея Ардашева («Татарстан-1»). Олимпийский чемпион безупречно прошел дистанцию — набрал отличный ход и обеспечил партнерам из Тюмени небольшое преимущество (3−4 секунды). Однако сменивший его Денис Спицов не смог развить этот задел — в итоге группа лидеров уплотнилась: первые четыре команды передали эстафету всего в шести секундах.
«Недоволен. Весь этап отлидировал, но разорвать не получилось, одна надежда на Мальца (Артем Мальцев. — Прим. “СЭ”)», — сказал Денис после гонки в эфире «Матч ТВ».
«Кошки-мышки»
На последний этап со старта первым ушел Кирилл Кочегаров («Коми-1»), вторым — Мальцев (Тюмень), сразу следом — представители команд из Татарстана Большунов и Забалуев. Отрыв от ближайших преследователей был значительным, почти минута. Поэтому сомнений в том, что на подиуме окажутся трое из этих четырех лыжников, практически не было.
Лидеры держали высокий темп, однако долго не могли определиться, кто же будет вести группу за собой: по ходу дистанции они довольно часто сменяли друг друга.
Развязка наступила перед выкатом на стадион. Со спуска первым вышел Забалуев, Большунов активно набирал за его спиной. Из последнего поворота лыжники вышли практически одновременно, однако Сергей отразил атаку Сан Саныча: мощно отработал без палок на финальной прямой и взял золото.
«Когда летел сюда, был не в лучшем состоянии, потому что заболел, и это было видно по гонкам, — сказал после победы Забалуев в эфире “Матч ТВ”. — Но не хотелось уезжать без медалей. Спасибо команде, мужикам, которые до четвертого этапа держались вместе. Я в начале закрыл просвет, отсиделся, а потом начались кошки-мышки: сначала один выйдет вперед, потом другой. Большунов за пару километров до финиша сказал: “Ну давай, полидируй”. Вот и пришлось лидировать до финиша».
Большунов на этом чемпионате уже в третий раз уступает соперникам на финишной прямой. До этого не справился в скиатлоне, командном спринте, а теперь и в эстафете — уступил Сергею всего одну десятую секунды. Мальцев отстал на пять десятых. Кочегаров чуть сильнее (+1,8).
Это не первое поражение Большунова в дуэли с Забалуевым. На чемпионате России-2025 на финише Александр не справился с ним на последних метрах смешанной эстафеты. И в этот раз Сан Саныч был расстроен. Его можно понять.
Автор: Максим Слекишин