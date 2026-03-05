Большунов остался без золота в эстафете. Он второй год подряд проигрывает финиш Забалуеву

«Когда летел сюда, был не в лучшем состоянии, потому что заболел, и это было видно по гонкам, — сказал после победы Забалуев в эфире “Матч ТВ”. — Но не хотелось уезжать без медалей. Спасибо команде, мужикам, которые до четвертого этапа держались вместе. Я в начале закрыл просвет, отсиделся, а потом начались кошки-мышки: сначала один выйдет вперед, потом другой. Большунов за пару километров до финиша сказал: “Ну давай, полидируй”. Вот и пришлось лидировать до финиша».