Норвежский журналист: «Большунов должен оставаться верным своей родной стране и выигрывать медали для России»

«Интересно наблюдать, как некоторые страны, похоже, всерьез считают, что можно обойти решение МОК по участию Александра Большунова в Олимпиаде. На мой взгляд, это иллюзия: реальные обстоятельства все равно бы его остановили. При этом я убежден, что Большунов и другие спортсмены в похожей ситуации должны оставаться верными своей родной стране и выигрывать медали для России, особенно, если смена гражданства продиктована исключительно спортивной выгодой.



Теоретически нашлись бы государства, готовые его принять, если бы он решил использовать все возможности: скорее всего, это были бы пророссийские страны вроде Венгрии, Китая, Ирана или, возможно, Кубы. Да, Большунов практически гарантировал бы им олимпийские медали, но такой успех все равно оставил бы кислое, неприятное послевкусие.



Норвегия никогда бы не стала приглашать Большунова лишь ради результата: нужна настоящая связь со страной. Поэтому он и Клебо всегда будут соперничать за разные команды, и, как мне кажется, так даже лучше. По крайней мере, пока они не перейдут в серию марафонов Ski Classics», — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.