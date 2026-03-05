Коростелев завоевал серебро на молодежном чемпионате мира в Норвегии

Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства среди юниоров. На Олимпийских играх в Италии лучшим результатом Коростелева стало четвертое место в скиатлоне. В масс-старте на 50 км он стал пятым, в гонке с раздельным стартом — 15-м. В спринте россиянин не смог выйти в четвертьфинал.