Коростелев завоевал серебро на молодежном чемпионате мира в Норвегии

Лыжник Коростелев стал вторым в масс-старте на молодежном чемпионате мир.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Участник Олимпийских игр в Италии Савелий Коростелев занял второе место в масс-старте свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам среди спортсменов не старше 23 лет, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

Коростелев преодолел дистанцию 20 км за 43 минуты 32,8 секунды.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.

Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства среди юниоров. На Олимпийских играх в Италии лучшим результатом Коростелева стало четвертое место в скиатлоне. В масс-старте на 50 км он стал пятым, в гонке с раздельным стартом — 15-м. В спринте россиянин не смог выйти в четвертьфинал.