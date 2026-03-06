Ричмонд
Устюгов: «Очень сильно переживал за Коростелева на ОИ-2026, всем хотелось медаль»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов оценил выступление Савелия Коростелева на Олимпиаде в Италии.

"Олимпиаду смотрел, хорошо оцениваю выступление наших. Конечно, всем хотелось медаль, очень сильно переживал за Савелия Коростелева. Переживаю, желаю ему как можно больше высоких мест, подняться уже с четвертого места. Вчера он был второй на чемпионате мира среди молодежи, но хотелось бы от него золота.

Он прекрасно знает мое мнение, после каждой гонки пишу ему сообщения, говорю, как переживаю, болею за него", — сказал Устюгов ТАСС.

Лучшим результатом Коростелева на Олимпиаде в Италии является четвертое место в скиатлоне. Он также занял пятое место в марафоне. 5 марта Коростелев стал вторым в гонке на 20 км на молодежном чемпионате мира. На Олимпиаде также выступила Дарья Непряева, ее лучший результат — 17-е место в скиатлоне. В марафоне россиянка финишировала 11-й, но ее результат аннулировали из-за ошибки при смене лыж.