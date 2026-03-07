Ричмонд
Крупицкая стала победительницей гонки на 50 км на чемпионате России

Крупицкая выиграла гонку на 50 км свободным стилем на чемпионате России.

Источник: РИА "Новости"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 мар — РИА Новости. Лыжница Евгения Крупицкая выиграла гонку на 50 км свободным стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Победительница преодолела дистанцию за 2 часа 27 минут 28,9 секунды. Второй финишировала Елизавета Пантрина (отставание — 2 минуты 20,1 секунды), бронзу завоевала Екатерина Булычева (+2.27,0).

На седьмом круге из тринадцати на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидеру гонки — Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Алина Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку, она финишировала седьмой.

Чемпионат России завершится 8 марта мужской гонкой на 50 км свободным стилем.