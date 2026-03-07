Крупицкая стала победительницей гонки на 50 км на чемпионате России

На седьмом круге из тринадцати на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидеру гонки — Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Алина Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку, она финишировала седьмой.