Крупицкая: «У собаки была понятная траектория, но Кусургашева и Кудисова зачем-то в нее поехали»

В субботу, 7 марта, во время женского масс-старта на 50 км в Южно-Сахалинске на трассу выбежала собака, которая на спуске сбила с ног лыжниц Алину Кудисову и Арину Кусургашеву. Кусургашева смогла подняться и продолжить гонку, финишировав в итоге седьмой, а Кудисова некоторое время лежала на снегу и плакала, а потом сошла с дистанции.
«Алина Кудисова выбыла, очень жаль, что она не смогла побороться. Я избежала падения, рада этому. В принципе, у собаки была понятная траектория, она с равномерной скоростью перебегала трассу. Честно, не поняла немного, как они не смогли среагировать, там было абсолютно понятно, что нужно левее ехать, но они зачем-то в нее поехали. Я очень удивилась», — цитирует Крупицкую matchtv.ru.
Второе место в марафоне на чемпионате России заняла Елизавета Пантрина, третье — Екатерина Булычева.