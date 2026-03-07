Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупицкая: «У собаки была понятная траектория, но Кусургашева и Кудисова зачем-то в нее поехали»

Победительница марафона на чемпионате России по лыжным гонкам Евгения Крупицкая считает, что столкновения с собакой в гонке можно было избежать.

Источник: Кадр из трансляции

В субботу, 7 марта, во время женского масс-старта на 50 км в Южно-Сахалинске на трассу выбежала собака, которая на спуске сбила с ног лыжниц Алину Кудисову и Арину Кусургашеву. Кусургашева смогла подняться и продолжить гонку, финишировав в итоге седьмой, а Кудисова некоторое время лежала на снегу и плакала, а потом сошла с дистанции.

«Алина Кудисова выбыла, очень жаль, что она не смогла побороться. Я избежала падения, рада этому. В принципе, у собаки была понятная траектория, она с равномерной скоростью перебегала трассу. Честно, не поняла немного, как они не смогли среагировать, там было абсолютно понятно, что нужно левее ехать, но они зачем-то в нее поехали. Я очень удивилась», — цитирует Крупицкую matchtv.ru.

Второе место в марафоне на чемпионате России заняла Елизавета Пантрина, третье — Екатерина Булычева.