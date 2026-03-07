Филиппов признался, что впервые попробовал алкоголь после Олимпиады-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов по окончании Олимпийских игр в Италии выполнил обещание впервые попробовать алкоголь. Об в этом в интервью «РБК Спорт» рассказал спортсмен.
«Мне говорили, что я как будто пьяный, но при этом никогда не пил. После Олимпиады я попробовал, выпил достаточное количество алкоголя, еще и мешал все подряд. Мне говорили, что это должно меня “унести”, но я все равно остался трезвым, никакого эффекта не получил. Голова ясная, речь четкая, меня вообще не взяло. Я выполнил обещание попробовать алкоголь, но сейчас больше пить не буду, потому что эффекта не чувствую, и так веселый и расслабленный», — сказал Филиппов.
Олимпиада-2026 проходила в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Впервые на Играх была представлена дисциплина ски-альпинизм, где 23-летний Филиппов завоевал серебряную медаль, которая также стала единственной для сборной России в Италии.
Все 13 российских спортсменов выступали в нейтральном статусе без флага, гимна и другой национальной символики.
Сейчас Филиппов выступает на чемпионате Европы по ски-альпинизму, который проходит с 4 по 8 марта в Шахдаге (Азербайджан). В первый же день он завоевал золото в спринтерской гонке.