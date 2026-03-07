Филиппов признался, что впервые попробовал алкоголь после Олимпиады-2026

«Мне говорили, что я как будто пьяный, но при этом никогда не пил. После Олимпиады я попробовал, выпил достаточное количество алкоголя, еще и мешал все подряд. Мне говорили, что это должно меня “унести”, но я все равно остался трезвым, никакого эффекта не получил. Голова ясная, речь четкая, меня вообще не взяло. Я выполнил обещание попробовать алкоголь, но сейчас больше пить не буду, потому что эффекта не чувствую, и так веселый и расслабленный», — сказал Филиппов.