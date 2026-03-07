Вяльбе оценила инцидент с собакой, сбившей лыжниц на чемпионате России

Член президиума ФЛГР Сергей Крянин отметил, что на распределение медалей уже никак не повлиять. «Можно начать расследование, кого‑то наказать, что‑то сделать, но, по сути, медали уже разыграны и ничего с этим не сделать — сильнейшие победили. У Арины был шанс побороться за призовые места, она шла на свою лучшую гонку. Это стечение обстоятельств, на распределение медалей мы повлиять не можем», — сказал Крянин «Матч ТВ».