Вяльбе оценила инцидент с собакой, сбившей лыжниц на чемпионате России

Инцидент с собакой, сбившей двух лыжниц во время гонки на чемпионате России в Южно-Сахалинске, является досадным стечением обстоятельств. Об этом «РИА Новости» заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Собака выбежала на трассу во время марафона на 50 км свободным стилем на седьмом круге из тринадцати. Она бросилась под ноги лидерам гонки и сбила двух лыжниц — Арину Кусургашеву и Алину Кудисову. Кудисова долго не могла подняться и в итоге была вынуждена сойти с дистанции. Кусургашева продолжила гонку и финишировала седьмой.
«Я не сталкивалась с подобной ситуацией, но, к огромному сожалению, такое бывает в разных видах спорта и в разных странах. Досадное стечение обстоятельств, но бетонную стену вокруг всей трассы невозможно поставить», — сказала Вяльбе.
Член президиума ФЛГР Сергей Крянин отметил, что на распределение медалей уже никак не повлиять. «Можно начать расследование, кого‑то наказать, что‑то сделать, но, по сути, медали уже разыграны и ничего с этим не сделать — сильнейшие победили. У Арины был шанс побороться за призовые места, она шла на свою лучшую гонку. Это стечение обстоятельств, на распределение медалей мы повлиять не можем», — сказал Крянин «Матч ТВ».
Чемпионкой России на этой дистанции стала Евгения Крупицкая.