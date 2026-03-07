Ричмонд
На Паралимпиаде в Италии разыграли первую золотую медаль

Австрийка Вероника Айгнер победила в скоростном спуске.

Источник: РБК Спорт

Австрийская горнолыжница Вероника Айгнер завоевала золотую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В соревнованиях для спортсменов с нарушениями зрения 23-летняя Айгнер показала результат 1 минута 22,55 секунды.

Второе место заняла итальянка Кьяра Маццель (отставание 0,48 секунды), третьей стала словачка Александра Рексова (+4,90).

Это был первый разыгранный комплект наград на нынешней Паралимпиаде.

Айгнер стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, в Пекине она победила в слаломе и гигантском слаломе.

Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта. В Играх примут участие шесть российских спортсменов, которые допущены под своим флагом.