Клебо и Сундлинг выиграли спринты на этапе КМ, россияне не стартовали

У мужчин в тройку призеров в Лахти также вошли Ларс Хегген и Жюль Шаппаз, у женщин — Линн Сван и Колетта Ридцек.

Источник: РБК Спорт

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем личного спринта свободным стилем на девятом этапе Кубка мира, который проходит в финском городе Лахти.

В финальном забеге 11-кратный олимпийский чемпион показал результат 2 минуты 49,84 секунды.

Вторым стал его соотечественник Ларс Хегген (отставание 0,42 секунды), третье место занял француз Жюль Шаппаз (+1,77).

У женщин в спринте победила шведка Йонна Сундлинг (3.07,00), опередившая соотечественницу Линн Сван (+0,17) и немку Колетту Ридцек (+0,84).

Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев в гонках не стартовали. В своих стартах на Кубке мира в спринтах они ранее ни разу не выходили дальше ¼ финала.

8 марта в Лахти пройдут гонки на 10 км у мужчин и женщин.