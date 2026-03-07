Клебо и Сундлинг выиграли спринты на этапе КМ, россияне не стартовали

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем личного спринта свободным стилем на девятом этапе Кубка мира, который проходит в финском городе Лахти.
В финальном забеге 11-кратный олимпийский чемпион показал результат 2 минуты 49,84 секунды.
Вторым стал его соотечественник Ларс Хегген (отставание 0,42 секунды), третье место занял француз Жюль Шаппаз (+1,77).
У женщин в спринте победила шведка Йонна Сундлинг (3.07,00), опередившая соотечественницу Линн Сван (+0,17) и немку Колетту Ридцек (+0,84).
Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев в гонках не стартовали. В своих стартах на Кубке мира в спринтах они ранее ни разу не выходили дальше ¼ финала.
8 марта в Лахти пройдут гонки на 10 км у мужчин и женщин.