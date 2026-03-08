Ричмонд
Лыжница Кусургашева — о столкновении с собакой: «За медаль побороться уже не смогла. Хоть не медведь выбежал»

Российская лыжница Арина Кусургашева прокомментировала свое столкновение с собакой во время марафона на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

Источник: Кадр из трансляции

Во время одного из спусков на трассу перед лидерами выскочила собака, сбив Кусургашеву, в которую влетела ехавшая следом Алина Кудисова.

«Первый раз в жизни такое, очень неожиданно. Вроде бы собака уходила влево, но потом резко бросилась под лыжи. Среагировать не успела. Гонку продолжить смогла, но за медаль побороться уже не смогла. Рука чуть болит, ну и в целом ушиблась, но несильно. Раз сделали дистанцию 50 километров, то надо бежать 50. Но погода тут очень переменчивая, ветра постоянные. Хоть не медведь выбежал», — приводит слова Кусургашевой «СЭ».