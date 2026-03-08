Лыжница Кусургашева — о столкновении с собакой: «За медаль побороться уже не смогла. Хоть не медведь выбежал»

«Первый раз в жизни такое, очень неожиданно. Вроде бы собака уходила влево, но потом резко бросилась под лыжи. Среагировать не успела. Гонку продолжить смогла, но за медаль побороться уже не смогла. Рука чуть болит, ну и в целом ушиблась, но несильно. Раз сделали дистанцию 50 километров, то надо бежать 50. Но погода тут очень переменчивая, ветра постоянные. Хоть не медведь выбежал», — приводит слова Кусургашевой «СЭ».