Большунов выиграл марафон на чемпионате России в Южно-Сахалинске

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в марафоне на чемпионате России-2026 в Южно-Сахалинске.

Источник: РИА "Новости"

29-летний спортсмен преодолел дистанцию в 50 км за 2 часа 15 минут 52,5 секунды. Для Большунова это четвертое золото в Южно-Сахалинске и 30-я победа на чемпионатах страны в карьере.

Второе место занял Андрей Мельниченко, он уступил Большунову 40,3 секунды. Тройку призеров замкнул Евгений Семяшкин (+41,2 секунды), который в борьбе за бронзу на 0,1 секунды опередил Александра Ившина.

У женщин марафон днем ранее выиграла Евгения Крупицкая, второй стала Елизавета Пантрина, третьей — Екатерина Булычева.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026

Южно-Сахалинск

Мужчины

50 км, масс-старт, свободный стиль (топ-6)

1. Александр Большунов — 2 часа 15 минут 52,5 секунды.

2. Андрей Мельниченко — отставание 40,3 секунды.

3. Евгений Семяшкин — 41,2.

4. Александр Ившин — 41,3.

5. Сергей Ардашев — 1.47,4.

6. Никита Родионов — 1.47,8.