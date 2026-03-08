Большунов выиграл марафон на чемпионате России в Южно-Сахалинске

29-летний спортсмен преодолел дистанцию в 50 км за 2 часа 15 минут 52,5 секунды. Для Большунова это четвертое золото в Южно-Сахалинске и 30-я победа на чемпионатах страны в карьере.
Второе место занял Андрей Мельниченко, он уступил Большунову 40,3 секунды. Тройку призеров замкнул Евгений Семяшкин (+41,2 секунды), который в борьбе за бронзу на 0,1 секунды опередил Александра Ившина.
У женщин марафон днем ранее выиграла Евгения Крупицкая, второй стала Елизавета Пантрина, третьей — Екатерина Булычева.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Южно-Сахалинск
Мужчины
50 км, масс-старт, свободный стиль (топ-6)
1. Александр Большунов — 2 часа 15 минут 52,5 секунды.
2. Андрей Мельниченко — отставание 40,3 секунды.
3. Евгений Семяшкин — 41,2.
4. Александр Ившин — 41,3.
5. Сергей Ардашев — 1.47,4.
6. Никита Родионов — 1.47,8.