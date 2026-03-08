Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на ЧЕ по ски-альпинизму

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россиянка Анастасия Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на чемпионате Европы по ски-альпинизму среди юниоров, который проходит на горнолыжном курорте Шахдаг (Азербайджан).