Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на ЧЕ по ски-альпинизму

Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на юниорском ЧЕ по ски-альпинизму.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россиянка Анастасия Пшеничная выиграла золото в вертикальной гонке на чемпионате Европы по ски-альпинизму среди юниоров, который проходит на горнолыжном курорте Шахдаг (Азербайджан).

Пшеничная финишировала с результатом 40 минут 45,1 секунды. Второй стала полька Наталия Бобровская (отставание — 1 минута 12,9 секунды), третьей — представительница Турции Рабия Булут (+1.58,8).

Ранее Пшеничная взяла серебро в индивидуальной гонке, а также завоевала бронзу с Рустамом Елчяном в эстафете.

Чемпионат Европы по ски-альпинизму завершится 8 марта. Российские юниоры выступают на соревнованиях с национальной символикой.