Большунов задумался о желании «что-то глобально поменять»

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов ответил на вопрос «СЭ» о планах на будущее.

Источник: РИА "Новости"

— Мне кажется, надо что-то менять. Чтобы развиваться. Пока еще не знаю, нужно подумать в этом плане.

— В тренировочном или глобально?

— Может быть, и более глобально, но надо и в тренировочном плане подумать. Потому что нужно потренироваться все-таки летом хорошо. Уже которая летняя подготовка — много тренировок срывается, то спина, то еще какие-нибудь травмы постоянно, которые не дают максимально тренироваться, полностью выкладываться именно в летнюю подготовку. И приходится зимой наверстывать то, что летом пропущено. Нужно немного менять тактику именно в летней подготовке скорее.

8 марта Большунов одержал победу в марафоне на чемпионате России-2026. Для Александра это четвертое золото в Южно-Сахалинске и 30-я победа на чемпионатах страны в карьере.