FIS отказала в допуске одной из лучших российских лыжниц сезона

Евгения Крупицкая сообщила, что получила отказ от FIS 3 марта, причины недопуска ей не объяснили.

Источник: РИА "Новости"

Российская лыжница Евгения Крупицкая заявила в эфире «Матч ТВ», что в начале марта получила отказ в нейтральном статусе для участия в соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS).

«Мне недавно пришел отказ на нейтральный статус. Это было 3 марта. В FIS просрочили рассмотрение. Причину они не указали. Просто отказ», — сказала Крупицкая.

По ее словам, когда она не дождалась ответа на запрос в течение положенных 30 дней, то подумала, что «отправила деньги мошенникам».

Из российских лыжников нейтральный статус пока получили только Савелий Коростелев, Дарья Непряева (выступили на Олимпиаде) и Никита Денисов.

Крупицкая в рейтинге Федерации лыжных гонок России уступает только Непряевой, а в общем зачете Кубка России занимает первое место. На прошедшем в Южно-Сахалинске чемпионате России она выиграла раздельную гонку на 10 км и марафон, а также стала второй в скиатлоне и третьей в спринте.