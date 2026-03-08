FIS отказала в допуске одной из лучших российских лыжниц сезона

Российская лыжница Евгения Крупицкая заявила в эфире «Матч ТВ», что в начале марта получила отказ в нейтральном статусе для участия в соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS).
«Мне недавно пришел отказ на нейтральный статус. Это было 3 марта. В FIS просрочили рассмотрение. Причину они не указали. Просто отказ», — сказала Крупицкая.
По ее словам, когда она не дождалась ответа на запрос в течение положенных 30 дней, то подумала, что «отправила деньги мошенникам».
Из российских лыжников нейтральный статус пока получили только Савелий Коростелев, Дарья Непряева (выступили на Олимпиаде) и Никита Денисов.
Крупицкая в рейтинге Федерации лыжных гонок России уступает только Непряевой, а в общем зачете Кубка России занимает первое место. На прошедшем в Южно-Сахалинске чемпионате России она выиграла раздельную гонку на 10 км и марафон, а также стала второй в скиатлоне и третьей в спринте.