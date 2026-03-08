FIS отказала в допуске одной из лучших российских лыжниц сезона

Крупицкая в рейтинге Федерации лыжных гонок России уступает только Непряевой, а в общем зачете Кубка России занимает первое место. На прошедшем в Южно-Сахалинске чемпионате России она выиграла раздельную гонку на 10 км и марафон, а также стала второй в скиатлоне и третьей в спринте.