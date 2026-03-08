Ричмонд
Непряева стала четвертой в «разделке» на этапе Кубка мира

Непряева показала свой лучший результат на этапах Кубка мира.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заняла четвертое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Победу в «разделке» одержала шведка Фрида Карлссон с результатом 25 минут 57,6 секунды. Второй стала ее соотечественница Линн Сван (отставание — 4,1 секунды), тройку замкнула американка Джессика Диггинс (+6,2). Непряева преодолела дистанцию за 26 минут 14,1 секунды и отстала от Карлссон на 16,5 секунды.

23-летняя Непряева показала свой наивысший результат за время выступлений на Кубке мира.

Позже в воскресенье состоится мужская «разделка» с участием Савелия Коростелева.

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили лыжники Коростелев, Непряева и Никита Денисов.