Коростелев завоевал первую медаль на этапах Кубка мира

Коростелев стал третьим в «разделке» на этапе Кубка мира.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Победителем «разделки» стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 23 минуты 22,6 секунды. Второе место занял норвежец Мартин Нюэнгет (отставание — 22,1 секунды). Коростелев уступил победителю 33,9 секунды.

Коростелев завоевал свою первую медаль на этапах Кубка мира. Также его медаль стала первой для россиян с момента возобновления участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили лыжники Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов.